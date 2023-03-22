Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki boya üretimine ilişkin faaliyet gösteren bir kimya fabrikasındaki kazanlardan birinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.