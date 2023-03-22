Kent merkezinde Siteler, Kayalık, Turgut Reis ve Cumhuriyet mahallelerinde birçok iş makinesinin kullanıldığı çalışmalarda güvenlik güçleri de önlem alıyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, alınan güvenlik tedbirleriyle ev sahipleri de takip edebiliyor.

Kentteki enkazlardan savcılar gözetiminde bilirkişi heyetleri, demir ve beton numuneleri almaya da devam ediyor.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen enkazlar, kentin iki noktasında belirlenen depolama alanına götürülüyor.