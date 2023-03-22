Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları, kent merkezi ile ilçelerde devam ediyor.
Kent merkezinde Siteler, Kayalık, Turgut Reis ve Cumhuriyet mahallelerinde birçok iş makinesinin kullanıldığı çalışmalarda güvenlik güçleri de önlem alıyor.
Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, alınan güvenlik tedbirleriyle ev sahipleri de takip edebiliyor.
Kentteki enkazlardan savcılar gözetiminde bilirkişi heyetleri, demir ve beton numuneleri almaya da devam ediyor.
İş makineleriyle kamyonlara yüklenen enkazlar, kentin iki noktasında belirlenen depolama alanına götürülüyor.
Sıradaki Haber
Madenci aileleri için satılan Uğurcan Çakır’ın eldivenleri sergileniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz