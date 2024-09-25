Açık 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 25.09.2024 05:11

Tekirdağ’da depo yangını

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Tekirdağ’da depo yangını
[Fotograf: DHA]

Yangın, saat 03.00 sıralarında Çorlu-Tekirdağ kara yolu üzerindeki Hatipler Mahallesi'ndeki kimyasal maddelerin bulunduğu belirtilen depoda çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede binayı sardı. İş yeri güvenlik görevlisinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangının büyümesi üzerine, çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Dumandan etkilenen güvenlik görevlisine ambulansta müdahale edilirken, deponun önünde park halinde bulunan bir araç yandı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmayla kontrol altına alınırken, yangın sonrası depo kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin depoda soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

ETİKETLER
Tekirdağ Yangın
Sıradaki Haber
Adana'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:36
Adana'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 3 yaralı
04:11
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 51 Filistinli hayatını kaybetti
03:35
İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatı kaybetti
02:57
Akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobil yandı
02:30
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
02:23
İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da yarım milyon kişi yerinden oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM binasına yürüyerek geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM binasına yürüyerek geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ