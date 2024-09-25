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Türkiye
DHA 25.09.2024 05:11

Tekirdağ'da kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirdağ'da kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın
[Fotograf: DHA]

Yangın, saat 03.00 sıralarında Çorlu-Tekirdağ kara yolu üzerindeki Hatipler Mahallesi'ndeki kimyasal maddelerin bulunduğu belirtilen depoda çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede binayı sardı. İş yeri güvenlik görevlisinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangının büyümesi üzerine, çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Dumandan etkilenen güvenlik görevlisine ambulansta müdahale edilirken, deponun önünde park halinde bulunan bir araç yandı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmayla kontrol altına alınırken, yangın sonrası depo kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin depoda soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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