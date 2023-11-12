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Türkiye
AA 12.11.2023 15:17

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
[Fotograf: AA]

Dün hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodosun bugün etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları da denize açıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, dün denizde çok sert rüzgar olduğu için balıkçıların zorunlu paydos ettiğini söyledi.

Lodosun etkisiyle denize açılamayan balıkçıların ağ tamiri ve teknelerinde bakım yaptığını aktaran Pehlivanoğlu, "Dün başlayan lodos bugün etkisini kaybetti. Balıkçı arkadaşlarımız, lüfer, sardalya ve istavrit avcılığı ile faaliyetlerini sürdürüyor." dedi.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte yarın yağış bekleniyor.

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