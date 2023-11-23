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Türkiye
AA 23.11.2023 10:06

Tekirdağ'da bir işletmeden 12 ton 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Tekirdağ'da ekipler kaçakçılığa göz açtırmıyor. Ekiplerin ihbar üzerine operasyon düzenlediği bir işletmeden 12 ton 650 litre kaçak akaryakıt çıktı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir işletmeden 12 ton 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde İ.Ö'nün işletmesinde kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Yapılan aramada 12 ton 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, işletme sahibi gözaltına alındı.

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Kaçak Akaryakıt Tekirdağ
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