Türkiye
AA
23.11.2023 10:06
Tekirdağ'da bir işletmeden 12 ton 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Tekirdağ'da ekipler kaçakçılığa göz açtırmıyor. Ekiplerin ihbar üzerine operasyon düzenlediği bir işletmeden 12 ton 650 litre kaçak akaryakıt çıktı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotograf: İHA]
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde İ.Ö'nün işletmesinde kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Yapılan aramada 12 ton 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, işletme sahibi gözaltına alındı.