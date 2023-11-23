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Türkiye
TRT Haber 23.11.2023 09:34

Kuvvetli yağış ve fırtına geri dönüyor

Hafta sonu Akdeniz, Ege Bölgesi'nin güneyi, Marmara, İç Anadolu'nun iç ve doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Aynı gün yurdun büyük bölümünde rüzgarın güneyli yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sıcaklıklar ise yarından itibaren hissedilir derecede azalmaya başlayacak.

Kuvvetli yağış ve fırtına geri dönüyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yarın, Batı Akdeniz, Kıyı Ege, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor.

Yağışlı sistem hafta sonu tüm yurdu etkisi altına alacak.

Kuvvetli yağış ve fırtına geri dönüyor

Cumartesi günü, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kalan kesimlerin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi'nin güneyi, Marmara, İç Anadolu'nun iç kesimleri ile doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Aynı gün yurdun büyük bölümünde rüzgar güneyli yönlerden fırtına şeklinde esecek.

Pazar günü ise yurdun tamamında yağış görülecek. Yağışlar Akdeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzey kesimlerde kar, yoğun kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Mevsim normallerine yükselen hava sıcaklıklarının yarından itibaren yeniden kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı pazar gününden itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

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