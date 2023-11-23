Sis Dağı'nda karda mahsur kalan 8 kişilik ailenin yardımına ekipler koştu

Deniz seviyesinden 2 bin 182 metre yüksekteki yaylada Eynesil obasındaki N.G. A.Y. ve E.B isimli kişilerin hanımları ve çocukların da aralarında bulunduğu toplam 8 kişilik aile evlerinin kapılarını ve bacalarını kapattıkları sırada aniden bastıran kar yağışına yakalandılar.

Yakınları, 8 kişiden haber alamayınca Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız’a ulaştılar.

Karla mücadelesine devam eden Şalpazarı Belediyesi’ne ait iş makinaları Sis Dağı Yaylası'na yönlendirilirken, mahsur kalan aileye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Uzun süren çalışmaların ardından 8 kişilik aile iş makineleri ile kurtarılarak ilçe merkezine indirildi.