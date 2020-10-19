Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da bir evde 586 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde emniyet ekiplerinin kaçak içki üretimi yapılan bir eve düzenlediği baskında 586 litre kaçak içki ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte içkiye yönelik başlatılan denetimler kapsamında bir bağ evine baskın düzenledi.
A.G'ye ait evde yapılan aramada 586 litre kaçak üretilmiş içki ile üretimde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Şüpheli A.G. gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçkiSon Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 20:23
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