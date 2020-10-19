İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yüksekova ilçesinde 13-14 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.