Haber Giriş: Kaynak: AA
Hastaneye giren ayağı kırık kediye sağlık çalışanlarından yardım eli
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta hastaneye giren ayağı kırık kedi, sağlık çalışanları tarafından tedavi edilerek güvenli alana bırakıldı.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Acil Servis'te görev yapan güvenlik görevlileri, içeriye giren kediyi çıkarmak istedi.
Kedinin acı çektiğini fark eden bilgi işlem personelleri, durumu doktorlara bildirdi.
Yapılan kontrolde kedinin ayağının kırık olduğu belirlendi.
Hastane personelince ayağı alçıya alınan kedi, daha sonra güvenli bir bölgeye bırakıldı.
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