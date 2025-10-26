Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
İHA 26.10.2025 04:04

Tekirdağ'da alkollü bisiklet sürücüsüne 18 bin 677 lira ceza kesildi

Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışması sonucu devrilen bisikletin sürücüsü yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsüne 18 bin 677 lira para cezası kesildi.

Tekirdağ'da alkollü bisiklet sürücüsüne 18 bin 677 lira ceza kesildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]

Şeyhsinan Mahallesi Özgürler Caddesi üzerinde aracını yol kenarına park etmeye çalışan S.T. idaresindeki otomobil ile U.M.'nin kullandığı bisiklet çarpıştı.

Kaza sonucu devrilen bisikletin sürücüsü U.M. başından yaralandı. U.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan kontrolde 0,74 promil alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsüne 18 bin 677 lira para cezası kesildi

Bisiklet sürücüsü U.M.'nin daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı ve sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

