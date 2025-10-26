Puslu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.10.2025 02:46

Küçükçekmece'de kaza sonucu yola savrulan motosikletteki 2 kişiye ambulans çarptı

İstanbul Küçükçekmece'de hafif ticari araca çarptıktan sonra yola savrulan motosikletteki 2 kişi, bu sırada yoldan geçen ambulansın çarpması sonucu yaralandı.

D-100 kara yolunun Edirne istikametinde seyreden Samet B. idaresindeki motosiklet, aynı yöne giden sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Esat A., bu sırada yoldan geçen ambulansın çarpması sonucu yaralandı.

Kazaya karışan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, başka bir ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Bölgede bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza anı ise başka bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.

ETİKETLER
İstanbul Motosiklet Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Başkentte metro istasyonundaki duman paniğe neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
Ankara’da 29 Ekim hazırlığı: SOLOTÜRK uçuşları nedeniyle yüksek ses oluşabilir
10:40
Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri yarın satışa çıkacak
10:26
Çelik: Yol haritası “terörsüz Türkiye” hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam ediyor
10:09
Hatay'da başıboş köpekler korku saçıyor
10:35
Terörsüz Türkiye sürecinde bir eşik daha aşıldı
09:28
TBMM'yi yoğun bir hafta bekliyor
Gazze'deki su krizi devam ediyor
Gazze'deki su krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
Hatay'da başıboş köpekler korku saçıyor
Hatay'da başıboş köpekler korku saçıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ