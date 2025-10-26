Küçükçekmece'de kaza sonucu yola savrulan motosikletteki 2 kişiye ambulans çarptı

D-100 kara yolunun Edirne istikametinde seyreden Samet B. idaresindeki motosiklet, aynı yöne giden sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Esat A., bu sırada yoldan geçen ambulansın çarpması sonucu yaralandı.
Kazaya karışan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, başka bir ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Bölgede bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaza anı ise başka bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.