Yangın, ilçeye bağlı Sırtbey Mahallesi Çoraklar mevkiinde meydana geldi. Ayrı ayrı tarlalarda bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangında toplamda 380 dönüm buğday tarlası yandı. Yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.