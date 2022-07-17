Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 19:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da 380 dönüm buğday tarlası kül oldu
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaklaşık 380 dönüm buğday tarlası yanarak kül oldu.
Yangın, ilçeye bağlı Sırtbey Mahallesi Çoraklar mevkiinde meydana geldi. Ayrı ayrı tarlalarda bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangında toplamda 380 dönüm buğday tarlası yandı. Yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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