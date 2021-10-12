Hırçınlaştığında insanlara ve diğer hayvanlara ciddi zararlar verebiliyor. Hatta saldırdığı canlıyı öldürebiliyor.

Temmuz ayında Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle pitbull gibi tehlikeli türleri sahiplenmek ve barındırmak yasaklandı.

Tehlikeli köpek türleri için kayıt zorunluluğu

Yasaya göre yeni sahiplendirilen ya da alım satımı yapılan pıtbull cinsi köpekler tespit edildiğinde, belediyelerin hayvan bakım evlerine getiriliyor, kısırlaştırılıyor ve ömrünün sonuna dek burada muhafaza ediliyor.

Düzenlemeden önce bu köpeğe sahip olanlara ise kayıt zorunluluğu getirildi.

HAYTAP İzmir Temsilcisi Av. Senem Demirel Acar, "Yasa düzenlemesiyle 6 ay içerisinde mevcut bu hayvanlara bakan kişilere kayıt altına aldırma zorunluluğu getirildi. Bu nedir? Daha önce sahip olmuş bu hayvanlar kısırlaştırılacak, mikroçip uygulaması yapılacak ve bakanlığa kayıt ettirilecekler. Engellenmesi gereken aslında bu türü vahşi yetiştiren kişilerin bir daha köpek sahiplenmesini engelleyecek şekilde yaptırımlar getirilmesi gerekiyor" dedi.

Çip taktırma ve kısırlaştırma işlemi için son tarih 14 Ocak

Pitbull, Dogo Argentino gibi türler için kısırlaştırma ve çip taktırarak kayıt altına aldırmak için son tarih 14 Ocak 2022. Bu süre sonunda gerekli işlemleri yaptırmayan hayvan sahiplerine 11 bin lira ceza verilecek, köpeklerine de el konulacak.

Sahipleri isterse pitbull gibi köpekleri belediyelerin hayvan barınaklarına bırakabiliyor. Tehlikeli türü sokağa terk edenleri ise 30 bin lira ceza bekliyor.