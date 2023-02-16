TDV Genel Müdürü İzani Turan, depremin yaşanmasının ardından bölgeye geldiklerini ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bölgede 17 bin personelle görev yaptıklarını aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Bölgeye 623 tır çeşitli ürün içeren malzeme ve 182 kamyonet ihtiyaç malzemesi gönderdik. Bunun yanında bölgede mobil mutfak aracımız var. İlk günlerde 10 bin civarında yemek ikramında bulunduk. Bölgede STK'ler çoğalınca omuzumuzdaki yük azaldı. Olay yerine ilk intikal eden ekiplerden biriyiz. 10 şehrin hepsini kardeş şehirlerle birleştirerek lojistik merkez yeri oluşturduk. Malzemeleri oraya topluyoruz ve sevkiyat yapıyoruz. Oradan gelen malzemeler arkadaşlar yardımıyla şubelerde paylaşılıp alandaki ihtiyaç gideriliyor."

1,6 milyon insanımıza sıcak yemek verdik

Türkiye'nin birçok ilinden gelen yardımları depremzedelerle buluşturduklarını anlatan Turan, "Türkiye çapında 80 bin civarında depremzedeyi Kur'an kursları, cami ve yurtlarımızda barındırıyoruz. 1,6 milyon insanımıza sıcak yemek verdik. Biz ramazan sonuna kadar buradan ayrılmayacağız. Ne kadar kişiye ulaşabilirsek. En uzak köylere bile gidiyoruz. Gün beraber olma ve enkazı kaldırma günüdür." diye konuştu.