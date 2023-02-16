Kentin farklı bölgelerinde yıkılan binaların enkazında iş makineleri, molozları bulundukları yerden alarak kamyonlara yüklüyor.

Görevliler, çalışmalar esnasında bulunan değerli eşyaları topluyor.

Bölgede görevli güvenlik güçleri, enkaz bölgesinde çıkan çanta, tapu, kimlik ve değerli eşyalar için tutanak tutuyor.

Savcılık incelemeleri için de enkazdan beton, demir ve karot örnekleri alınıyor.