Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Nolu Beşirli Mahallesi Sahil Caddesi üzerindeki ishale hattında arıza meydana geldi.

Söz konusu arıza nedeniyle 1 ve 2 Nolu Beşirli, Karşıyaka, Toklu, Bengisu ve Akyazı mahallelerine bugün saat 16.00'ya kadar su verilmeyecek.