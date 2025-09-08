Çok Bulutlu 15ºC Ankara
AA 08.09.2025 16:24

TDK, Ağız Araştırmaları Veri Tabanı’nı kullanıma sundu

Türk Dil Kurumu (TDK), "Ağız Araştırmaları Veri Tabanı"nın kullanıma açıldığını duyurdu.

TDK, Ağız Araştırmaları Veri Tabanı’nı kullanıma sundu

TDK'dan yapılan açıklamada, TDK Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu tarafından hazırlanan "Ağız Araştırmaları Veri Tabanı"nın, "https://agiz.tdk.gov.tr" adresinde kullanıma açıldığı belirtildi.

Veri tabanlarının kolay ve hızlı erişim, büyük veri saklama kapasitesi, veri bütünlüğü ve doğruluğu, verilerin kolay yönetimi, paylaşımı ve veri güvenliği, bilgiyi yedekleme, kurtarma ve saklama açılarından araştırmacılar için son derece önemli uygulamalar olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Veri tabanlarının önemi, günümüzde bilgiye dayalı karar alma süreçlerinin temelini oluşturmasından dolayıdır. Ağız Araştırmaları Veri Tabanı da bu amaçla hazırlanan ve sadece ağız araştırmaları ile ilgili çalışmaların bulunduğu bir tematik arama motorudur. Araştırmacıların kullanımına sunulan bu veri tabanı ile ağız bilimi alanında yapılmış çalışmalara kolayca erişmek ve güncelleme işlemleri yapmak mümkün olabilecektir.

Türk Dil Kurumunun dijitalleşme yönündeki uygulamalarından biri olan Ağız Araştırmaları Veri Tabanı'nın araştırmacılar ve alana ilgi duyanlar için yararlı olacağını umuyoruz."

