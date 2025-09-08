Parçalı Bulutlu 20.5ºC Ankara
AA 08.09.2025 13:11

Ankara'yı sağanak vurdu: Dere taştı, araçlar mahsur kaldı

Başkentte gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi. Gölbaşı ilçesinde bir binanın istinat duvarı yıkıldı, Dikmen Vadisi'nde ise dere suyunun taşması sonucu araçlar hasar gördü.

Öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak kentte günlük yaşamı etkiledi.

Başkentte yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri cadde sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı, trafik ekipleri ise araç sürücülerini uyardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gölbaşı'nda istinat duvarı yıkıldı

Yağış nedeniyle Gölbaşı ilçesindeki Seğmenler Mahallesi 978. Sokak'ta bulunan bir binanın istinat duvarı yıkıldı.

Çankaya ilçesine bağlı Dikmen Vadisi'nde ise dere suyunun taşması sonucu bir otomobil ve bir minibüs selde mahsur kaldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, araçların dere yatağından çıkarılması için çalışmalara devam ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Ankara Sağanak
