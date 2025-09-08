Çanakkale Valiliği’nden yangın riski nedeniyle havai fişek yasağı

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kentte ormanlık alanlarda yangın riskinin azaltılması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi amacıyla bazı kararların alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"8 Eylül 2025-31 Aralık 2025 tarihlerinde ilimiz genelinde; havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı-yanıcı vb. maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile ormanlarımızın korunması amacıyla alınan bu kararlara titizlikle riayet edilmesi önem arz etmektedir."