Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.09.2025 15:57

Çanakkale Valiliği’nden yangın riski nedeniyle havai fişek yasağı

Çanakkale Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla kentte havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışı ve kullanımını süreli olarak yasakladı.

Çanakkale Valiliği’nden yangın riski nedeniyle havai fişek yasağı

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kentte ormanlık alanlarda yangın riskinin azaltılması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi amacıyla bazı kararların alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"8 Eylül 2025-31 Aralık 2025 tarihlerinde ilimiz genelinde; havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı-yanıcı vb. maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile ormanlarımızın korunması amacıyla alınan bu kararlara titizlikle riayet edilmesi önem arz etmektedir."

ETİKETLER
Çanakkale Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Hakkari'de ormanlık alanda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:52
Bakan Işıkhan: İstihdam kapasitesinin artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz
15:15
Hakkari'de ormanlık alanda yangın
15:17
Fransa'da hükümetin düşmesi halinde olası yol haritaları gündemde
15:05
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
14:56
Bahçeli: Menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacak
14:46
İspanya ile İsrail arasındaki diplomatik kriz büyüyor
Ticaret Bakanlığı ekipleri başkentte market denetimi yaptı
Ticaret Bakanlığı ekipleri başkentte market denetimi yaptı
FOTO FOKUS
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ