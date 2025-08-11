Açık 32.5ºC Ankara
AA 11.08.2025 16:59

TCDD'den Nurdağı-Narlı tren hattına yüksek gerilim uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Narlı ilçeleri arasındaki tren hatlarına, yüksek gerilim verileceği için yaklaşmanın tehlikeli olduğu uyarısı yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) yapılan açıklamada, "Nurdağ-Malatya Hat Kesimi Elektromekanik İşleri Yapım İşi" kapsamında 15 Ağustos'tan itibaren Nurdağı-Narlı istasyonları arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimlerine 27 bin 500 volt gerilim verileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir" ifadeleri yer aldı.

Gaziantep Kahramanmaraş TCDD
