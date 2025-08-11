Açık 32.8ºC Ankara
AA 11.08.2025 14:20

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

Çanakkale'de orman yangını
[Fotograf: AA]

Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

Çanakkale'de orman yangını

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

"Vatandaşlarımız gerekmedikçe trafiğe çıkmasın"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu arada Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

Çanakkale'de orman yangını

Öte yandan Bolu'nun Mudurnu ile Aydın'ın Germencik ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesi, Sinop'un Durağan ilçesi ile İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınları ise kontrol altına alındı.

Çanakkale Orman Yangını
