TRT Haber 11.08.2025 14:03

Balıkesir Sındırgı'da yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sındırgı'daki depremde yıkılan binayla ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, binanın müteahhidi ve sahibinin gözaltına alındığını açıkladı.

Balıkesir Sındırgı'da yıkılan binanın müteahhidi ve sahibi gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından, Balıkesir Sındırgı'da  meydana gelen depremde 3 katlı binanın yıkılması ve 1 vatandaşın hayatını kaybetmesiyle ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirildiğini ve binadan karot örnekleri alındığını ifade etti.

Soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Tunç, yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhitin ve bina sahibinin, “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

 

Balıkesir Deprem Yılmaz Tunç
