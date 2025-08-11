Açık 33.4ºC Ankara
AA 11.08.2025 16:20

Manisa'da camide mihrap tacının düşmesi nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde cami mihrabının üzerindeki taç kısmının düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Manisa'da camide mihrap tacının düşmesi nedeniyle 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Dün Kobaklar Mahallesi Camii'nde yatsı namazının ardından mihrabın üzerindeki tuğlalardan yapılmış taç düştü.

Camideki Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Altungeyik müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İbrahim Kara'nın tedavisi sürüyor.

Valilikten açıklama

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Kobaklar Mahallesi Camisi'nde yatsı namazı sonrası, mihrabın üstündeki duvarda inceleme yapılırken Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara isimli vatandaşlarımız, üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralanmışlardır. Hastanede tedavisi devam etmekte olan Mevlüt Altungeyik maalesef bu sabah vefat etmiştir, kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."

Deprem Manisa
