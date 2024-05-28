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Türkiye
AA 28.05.2024 20:35

TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

TCDD Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs-14 Haziran'da Sivas-Divriği, Sivas-Turhal arası gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
[Fotograf: AA]

TCDD'den yapılan açıklamada, 29 Mayıs-14 Haziran'da Sivas, Taşlıdere, Tecer, Kayapınar, Karasar, Eskiköy, Ayvaz, Karagöl, Köroğlu, Bozarmut, Kangal, Çetinkaya, Avşar, Güneş, Göçentaşı, Cürek, Demirdağ, Divriği (Sivas il sınırları), 3-14 Haziran'da ise Sivas, Yapı, Kalın, Yıldızeli, Subaşı, Çamlıbel, Çizözü, Topulyurdu, Yeşilyurt, Kunduz, Artova, Yenice, Ulusulu, Göçenli, Güzelbeyli, Yıldıztepe, Zile, Turhal'da (Sivas ve Tokat il sınırları) gar ve istasyonlar arasında ilaçlama çalışması yürütüleceği belirtildi.

Mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması nedeniyle tehlike oluşturduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur."

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