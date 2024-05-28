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Türkiye
AA 28.05.2024 18:33

Tamir ettikleri kamyonunun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Kilis'te tamir etmeye çalıştığı kamyonun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Tamir ettikleri kamyonunun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Mehmet B. yönetimindeki kamyon, Kilis-İslahiye karayolunun 40'ıncı kilometresinde arızalandı.

Arızayı kontrol etmek için aracın altına giren Mehmet B. ile Uğur Ö. hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler araç sürücüsü Mehmet B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Uğur Ö. ise kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanığı Muhammet Kart, gazetecilere, aracın arıza yapmasının ardından şoför ve yanındaki kişinin aracın altına girdiğini, bu sırada kamyonun harekete geçtiğini ve kazanın meydana geldiğini anlattı.

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