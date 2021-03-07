TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, komisyon olarak 10 Kasım 2020'den bu yana yaptıkları çalışmaları anlattı.

Çalışmalar kapsamında 15 toplantı yaptıklarını, 2 bin 150 sayfa tutanak, 65'ten fazla rapor oluşturduklarını söyledi. İzmir’de incelemelerde bulunan Uncuoğlu, mevzuatla ilgili yapılması gerekenler üzerine rapor hazırladıklarına değindi:

"Mevzuatla ilgili yapılması gerekenler, risk haritalandırma, afet yönetimi, yapı stoku, finans kaynakları yaratma, toplumsal farkındalık başta olmak üzere kapsamlı bir rapor hazırlıyoruz. Deprem yaşamış kentlerin belediye başkanlarını da komisyon toplantılarımıza davet ediyoruz.

İzmir ve Elazığ depremleri oldukça yeni sayılabileceği için bu illeri özel olarak ziyaret etmek, buradaki çalışmaları yerinde incelemek istedik. İzmir'in ardından 11-12 Mart tarihlerinde Elazığ'da incelemelerde bulunacağız. "