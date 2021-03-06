Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de çatı yangını
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Ambar Mahallesi Altınok Caddesi'nde bulunan boş bir evin çatısında, henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Ekipler evin alt kısmında bulunan ikinci el lastiklerin yer aldığı depoya alevlerin sıçramaması için önlem aldı.
Kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.
Etiketler: Yangın
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