Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Çukurkeşli Mahallesi Kanyon mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari araç uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
AFAD ve AKUT ekiplerinin de desteğiyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Uzun uğraşlar sonucu ekiplerin ulaştığı sürücü ile araçtaki 3 kişi, halat yardımıyla yukarıya çıkarılarak ambulanslara taşındı.
Sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken yaralılar hastaneye kaldırıldı
Etiketler: Trafik Kazası AFAD
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