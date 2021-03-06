Çukurkeşli Mahallesi Kanyon mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari araç uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

AFAD ve AKUT ekiplerinin de desteğiyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Uzun uğraşlar sonucu ekiplerin ulaştığı sürücü ile araçtaki 3 kişi, halat yardımıyla yukarıya çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken yaralılar hastaneye kaldırıldı