Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars’ta bir köy karantinaya alındı
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla vaka artışı yaşanan Yayıklı köyü karantinaya alındı.
Bu kapsamda köye giriş ve çıkışlar durduruldu.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs Karantina
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