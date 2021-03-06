Hatay'da bir kişinin tamir için teknik servise getirdiği cep telefonu patladı. Alevlerin üzerine sıçradığı müşteri yanmaktan üstündeki kazağı çıkartarak kurtuldu.

İş yeri sahibi Bilal Kuyucu, bataryanın bomba gibi patladığını söyledi:

“Bir anda cihazın patlaması bizi şok etti, çok korktuk. Müşterimizin de ensesine geldi hatta. Çok korkunç patladı, kendimi dışarıya attım hemen. Çok şükür müşteriye bir şey olmadı ama o korku insana yeter.”