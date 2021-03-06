Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 23:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cep telefonu bomba gibi patladı
[Fotoğraf: AA]
Hatay’da bir telefon tamircisine gelen müşterinin cep telefonu bataryası patlayarak alev aldı. Telefondan çıkan alevler müşterinin üzerine sıçradı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Hatay'da bir kişinin tamir için teknik servise getirdiği cep telefonu patladı. Alevlerin üzerine sıçradığı müşteri yanmaktan üstündeki kazağı çıkartarak kurtuldu.
İş yeri sahibi Bilal Kuyucu, bataryanın bomba gibi patladığını söyledi:
“Bir anda cihazın patlaması bizi şok etti, çok korktuk. Müşterimizin de ensesine geldi hatta. Çok korkunç patladı, kendimi dışarıya attım hemen. Çok şükür müşteriye bir şey olmadı ama o korku insana yeter.”
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