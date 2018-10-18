  • 18 EKIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.539
    EURO 6.389
  • BIST 98846.93
    ALTIN 216.946
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TBMM Başkanı Yıldırım'dan Ara Güler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Ara Güler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Dünyaca ünlü pek çok ismi objektifine konuk eden sanatçımız, belge niteliği taşıyan fotoğraflarla bizlere önemli bir hafızayı miras bıraktı" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
TBMM Başkanı Yıldırımdan Ara Güler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Yıldırım, bir makineyle tarihi durduran usta foto muhabiri Ara Güler'in vefatı dolayısıyla milletin üzüntülü olduğunu belirtti.

Yıldırım, siyah beyaz fotoğrafın usta ismi Güler'in, vizörüne yansıyan her şeye gölge ve ışık unsurlarının yanı sıra duygu katmasıyla tanındığını ifade etti.

"Dünyaca ünlü pek çok ismi objektifine konuk eden sanatçımız, belge niteliği taşıyan fotoğraflarla bizlere önemli bir hafızayı miras bıraktı. Çok sayıda fotoğraf sanatçısına ilham kaynağı olan, çalışkanlığı ve bakış açısıyla hatıralarımızda yaşayacak olan Ara Güler'e Allah merhametiyle muamele etsin. Sevenlerinin ve yakınlarının başı sağ olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, taziye, ara güler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER