12 yaşındaki çocuk okul yolunda köpeklerin saldırısına uğradı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 12 yaşındaki Abdulmetin F., ders bitiminde evine gitmek için okuldan çıktı. Eve gidiş güzergahı üzerinde yürüyen Abdulmetin F. ve 2 arkadaşının önüne 4 köpek çıktı.

3 çocuktan ikisi kaçarken, küçük çocuğun peşinden koşan köpekler çocuğu duvar kenarında sıkıştırıp saldırdı. Çantasını savurup köpeklerden kurtulmaya çalışan çocuk köpeklerden birinin üzerine atlaması ile yere düştü. Kalbinin üzerinden ve iki bacağından ısırılan küçük çocuğun bağırmasından korkan köpekler kaçtı.

Köpeklerin elinden kurtulup eve giden Abdulmetin F. durumu ailesine anlattı. Oğlunun yaralandığını fark eden baba Abdullah F. özel bir otomobille oğlunu hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahalenin ardından müşahede altında tutulan küçük çocuk bugün taburcu edildi.

Kaynak: İHA