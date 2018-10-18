FETÖ'nün sözde muhasebecisine hapis cezası

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Mehmet Çelikaslan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada Çelikaslan'ın avukatı da hazır bulundu.

İddia makamı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgüt adına para topladığı ve bu paraları FETÖ mensuplarına dağıttığı tespit edilen Çelikaslan'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Çelikaslan, "FETÖ ile bağlantım yok. ByLock'u kullanmadım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdığı Çelikaslan'ın bu cezasını, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereği yarı oranında artırarak 12 yıla çıkardı.

Sanığın duruşmalarda pişmanlığının gözlenmemesi nedeniyle cezada herhangi bir indirime gitmeyen heyet, Çelikaslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA