İzmir'de domuzlar şehre indi

Olay, dün gece saatlerinde İzmir Gaziemir'de meydana geldi.

Dağdan inen yaklaşık 20 yaban domuzu, yiyecek aramak için çocuk parkına girdi. Sokak köpeklerinin şiddetli havlaması sebebiyle pencereden bakan bir mahalle sakini, telefonundan olayı görüntüledi.

Görüntüde, şehre inen domuzların sokak köpeklerinin havlaması sebebiyle önce beklediği, sonrasında ise çocuk parkının yeşil alanlarında yiyecek aradığı görülüyor. Bir süre parkta yiyecek arayan domuzlar, sonrasında gözden kayboldu.

Elleriyle beslediler

Öte yandan Muğla Bodrum'da da, aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezinde tedirginliğe yol açtı.

30'a yakın yaban domuzu, karayolu kenarından şehir merkezine doğru hareket etti. Domuzların, çevredeki bazı süpermarketlerle evlerin bulunduğu alanlarda ve araçların etrafında yiyecek aradığını görenler tedirgin oldu.

Bazı kişiler, caddede toplu dolaşan domuzları evlerinden getirdikleri yiyeceklerle beslemeye çalıştı.

Domuzlar bir süre sonra arazide gözden kayboldu.

Kaynak: İHA, AA