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Van'da uyuşturucu operasyonu

Van Edremit'te bir kamyonette yapılan aramada 47 kilo 831 gram eroin bulundu.

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Vanda uyuşturucu operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçeye bağlı Kurubaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları T.G.'nin kullandığı kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın motor kapağı ve bagajındaki valizlere gizlenmiş 92 pakette 47 kilo 831 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü ile yanındaki bir kişi "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamalarından tutuklandı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Van, uyuşturucu operasyonu
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