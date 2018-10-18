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Manisa'da evde uyuyakalan ikizler ebeveynlerini korkuttu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evlerinde uyuyakalan ikiz kardeşlerden haber alamayan ebeveynleri kısa süreli tedirginlik yaşadı.

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Manisada evde uyuyakalan ikizler ebeveynlerini korkuttu

Manisa Turgutlu Yeni Mahalle Ay Sokağı'nda 4 katlı bir apartmanın ikinci katında yaşayan Şaban ve Nurdan Elçin çifti, 10 yaşındaki ikiz çocuklarını evde bırakıp işe gitti. Çift, eve döndüklerine kapının açılmaması üzerine komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çocuklarından haber alınamaması üzerine gözyaşı döken anne Nurdan Elçin, sağlık ekiplerince sakinleştirildi.

İtfaiye ekiplerinin mutfak camını kırarak eve girmesiyle ikizlerin evde uyuyakaldığı anlaşıldı.

Çift, daha sonra ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA
 

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