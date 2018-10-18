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Türk yetkililer başkonsolosluk konutunda incelemelerini tamamladı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin Başkonsolosluk konutundaki incelemeleri tamamlandı.

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Türk yetkililer başkonsolosluk konutunda incelemelerini tamamladı

İstanbul Levent'teki Başkonsolosluk konutuna ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam 4 sivil plakalı araçla dün saat 16.40'ta gelen Türk yetkililer, 9 saat süren çalışmanın ardından incelemelerini sonlandırdı.

Konutta delil çalışmalarını tamamlayan ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Konsolosluk binasındaki inceleme çalışmaları ise sürüyor.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunuyor.

Kaynak: AA

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