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Tokat merkezli FETÖ soruşturması

Tokat'ta, FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden adliyeye sevk edilen 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Tokat merkezli FETÖ soruşturması

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tokat, Adana, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, Kütahya, Sakarya, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Yozgat'ta gözaltına alınan 16 şüpheliden muvazzaf askerler M.A., B.İ., Y.M., M.Ç., İ.A. ile askeri okullardan ilişkileri kesilen S.Y. ve F.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen 7 zanlı, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Zanlıların etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi.
Aynı soruşturma kapsamında 4 kişi daha adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Diğer 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Tokat, soruşturma, fetö
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