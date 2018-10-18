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Mersin'de ATM dolandırıcılığına hapis cezası

Mersin'de bankalara ait 7 ATM'ye kart kopyalama düzeneği yerleştirerek, başkalarının hesabından para çektiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

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Mersinde ATM dolandırıcılığına hapis cezası

Mersin Yenişehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 ATM'de kart kopyalama düzeneği tespit etti.

Kartı kopyalanan 8 kişinin hesabından 52 bin 650 lira çekildiğini belirleyen polis ekipleri çalışma başlattı.

Kent genelindeki ATM'lerde teknik ve fiziki takip başlatan polis, makinelere kopyalama düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla U.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 4 kart kopyalama aparatı, 4 batarya, 4 gizli kamera düzeneği devresi, 9 hafıza kartı ve 1 sabit disk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dolandırıcılıkla ilgili 3 şüphelinin daha arandığı öğrenildi. 

Kaynak: AA

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