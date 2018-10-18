Siyasilerden Ara Güler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye 3 değerini yitirdi.



Fotoğraflarıyla tarihi belgeleyen fotoğraf sanatının usta ismi, duayen gazeteci ve foto muhabiri #AraGüler' i, — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 17 Ekim 2018

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Güler'in "Sanatçı diye bir adam vardır, o da ruhuyla vardır. Fotoğraf makinesi vardır diye olmaz sanatçı adam..." sözlerini hatırlatarak, "Ruhuyla var olan Ara Güler'in kadrajından Türkiye'yi ve insanımızı görmek büyük keyifti. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

"Sanatçı diye bir adam vardır, o da ruhuyla vardır. Fotoğraf makinesi vardır diye olmaz sanatçı adam..." Ruhuyla var olan Ara Güler'in kadrajından Türkiye’yi ve insanımızı görmek büyük keyifti. Ruhu şad olsun. pic.twitter.com/SivhOP0mfj — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 17 Ekim 2018

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Fotoğraf sanatının büyük duayeni Ara Güler’in vefatını teessürle öğrendim. Merhumun ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Fotoğraf sanatının büyük duayeni Ara Güler’in vefatını teessürle öğrendim. Merhumun ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza sabır ve baş sağlığı diliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) 17 Ekim 2018

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ara Güler'in "Yaşam size verilmiş boş bir film. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın." sözüne atıfta bulunarak, "Duayen fotoğrafçımız Ara Güler, ardında gençlerimize örnek olacak nice eserler bırakarak aramızdan ayrıldı. Büyük ustanın mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

“Yaşam size verilmiş boş bir film. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın” diyen duayen fotoğrafçımız #AraGüler, ardında gençlerimize örnek olacak nice eserler bırakarak aramızdan ayrıldı. Büyük ustanın mekânı Cennet olsun. pic.twitter.com/sHPmfANjiX — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) 17 Ekim 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de "Türkiye'nin sevincini, üzüntüsünü, neşesini, hüznünü, bütün yönleriyle hayatın her anını fotoğrafladı. Makinesiyle nice zamanları ölümsüz kıldı. Ailesinin ve bütün sevenlerinin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin sevincini, üzüntüsünü, neşesini, hüznünü, bütün yönleriyle hayatın her anını fotoğrafladı. Makinesiyle nice zamanları ölümsüz kıldı. Ailesinin ve bütün sevenlerinin başı sağ olsun.

#AraGüler — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) 17 Ekim 2018

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş mesajında, "Kültür ve sanat dünyamızın dev çınarı Ara Güler'i kaybettik. Ailesine, dostlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum." yazdı.

Kültür ve Sanat dünyamızın

dev çınarı Ara Güler'i kaybettik. Ailesine, dostlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/tWGuRVHXZ3 — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) 17 Ekim 2018

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise fotoğraflarla tarihi zapteden büyük ustayı kaybettiklerini belirterek, "Ömür sermayesini mücevher gibi işledi. İnsan hayatının ve dertlerinin şahidi bir derviş aramızdan ayrıldı. Ara Güler ustamıza Allah rahmet eylesin." paylaşımını yaptı.

Fotoğrafla tarihi zapteden büyük ustayı kaybettik.



Ömür sermayesini mücevher gibi işledi.



İnsan hayatının ve dertlerinin şahidi bir derviş aramızdan ayrıldı.



Ara Güler ustamıza Allah rahmet eylesin. #AraGüler pic.twitter.com/Ymhbs0G2VN — Ömer Çelik (@omerrcelik) 17 Ekim 2018

Kaynak: AA