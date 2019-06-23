TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı Üsküdar'daki Sabri Artam Vakfı İlkokuluna eşi Sabriye Şentop ve kızı Seniha Begüm Şentop ile birlikte gitti.

Okulda, "3174" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek sandık görevlileri ile selamlaşan Şentop, eşi ve kızının ardından "Hayırlı olsun" diyerek zarfı sandığa attı.

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Şentop, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) verdiği kararla İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin bugün yenilendiğini hatırlatarak, "Sükunet içerisinde seçimlerin bugün yapılacağını görüyoruz hep beraber. Katılım iyi gözüküyor. Ben İstanbulumuz için, Türkiyemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İstanbul'da 31 Mart'ta seçime katılım oranının, Türkiye genelindeki orana göre düşük olduğunu belirten Şentop, "Herhalde Türkiye ortalamasını, 31 Mart'taki ortalamasını bugün aşacaktır diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA