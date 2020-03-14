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TBB'den avukatlara 'görüşmelere 3 hafta ara verin' önerisi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Barolar Birliği avukatlara, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklularla yapacakları görüşmelere 3 hafta ara vermeleri önerisinde bulundu.
Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında baro başkanlıklarına duyuru gönderildi.
Mahkemelere, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tavsiyesi
Duyuruda, ceza ve tutukevlerindeki avukat görüşmelerinin 3 hafta ertelenmesinde fayda olduğu belirtildi.
Görüşme zorunluluğu bulunan hallerde avukatlara cam arkasından telefonla görüşme imkanı sağlanacağı kaydedilen duyuruda, Hakimler ve Savcılar Kurulunun, acil işler dışında duruşma keşiflerinin ertelenmesi ve mahkemelerin gerekli görülen hallerde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemini kullanmasına ilişkin önerileri hatırlatıldı.
Etiketler: tbb barolar birliği koronavirüs kovid-19 avukatSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 15:44
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