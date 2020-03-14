Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla, 81 ildeki resmi ve özel huzurevleri, engellilere yönelik özel bakım merkezleri, Umut Evleri, Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezleri ile Gündüzlü Bakım Merkezlerine "Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi" gönderildi.

Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarından hizmet alanlar ile kuruluş personelinin sağlığını korumak amacıyla hazırlanan rehberde, koronavirüsle mücadeleye yönelik kapsamlı öneri ve uyarılar, 4 ana aşamada anlatılıyor.

Farklı sağlık durumları ya da kronik hastalığı bulunan engelli ve yaşlıların hafif bir hastalığa sahip olsa da virüse daha fazla yatkınlık gösterdiğine işaret edilen rehberde, toplu yaşanan ortamlar nedeniyle kuruluşların risk taşıdığı vurgulandı.

Rehberde, kuruluş yöneticileri ve klinik personelinin Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu duyurularını takip ederek, kontrol prosedürleri hakkında engelli ve yaşlılarda farkındalık sağlamaları istendi.

"Ziyaretçileri taramak için personel görevlendirilmeli"

Rehberdeki öneriler arasında, kuruluşlarda ziyaretçileri taramak ve koronavirüse ait belirtilerin izlenmesi için personel görevlendirilmesi gerektiğine yer verildi.

Kuruluşlarda kalan engelli ve yaşlılara virüsün bulaşması durumunda izlemeyi kolaylaştırmak için ziyaret saatleri veya prosedürleri idari olarak geçici bir şekilde değiştirebilecek. Bu kapsamda tüm ana girişlerde, ziyaret kısıtlamalarını belirten bir ilan asılacak.

"Engelli ve yaşlıların ateş takiplerini daha sık yapın"

Bakım kuruluşlarında kalan engelli ve yaşlıların ateş takibinin daha sık yapılması, ateş yüksekliği gösterenlerin tedbiren revirde takip edilmesi ve gerekli görülenlerin hızla hastaneye sevk edilmesi sağlanacak.

Ayrıca personel ve hizmet alan vatandaşların koronavirüse karşı tek tek bilgilendirilmesi, kişisel hijyen ve bina temizliği konusunda eğitim verilmesi, afişlerle görünür yerlerde bilgilendirme yapılmasının önemi vurgulandı.

"Belirtileri taşıyanlar, kuruluşa giremez"

Yol göstermesi bakımından örnek ilan metinlerine de yer verilen rehberde, kuruluşlara, "Sağlık Bakanlığının duyuru ve ilanlarına uygun olarak ateş, alt solunum yolu enfeksiyonu, nefes darlığı, öksürük, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, mide bulantısı, kusma veya ishal gibi hastalık belirtileri gösteren kişilerin, belirtileri tamamen düzelene kadar kuruluşa girmesi yasaktır." metninin asılabileceği belirtildi.

Yurt dışından dönen engelli ve yaşlılar için 14 gün karantina

Rehberde, hizmet alan engelli ve yaşlılar arasında yurt dışından dönenlerin olması durumunda, bu kişilerin aileleri yanında, bu mümkün değilse de özel donanımlı ev tipi sosyal hizmet kuruluşunda, 14 günlük karantina sürecini geçirmesi gerektiğinin altı çizildi.

Dış ortamdan kuruluşa gelen personelin de öncelikle ateş ve solunum sıkıntısı belirtileri açısından taranması, belirti gösterenlerin iş yerine girmesine izin verilmemesi, tamamen iyileşinceye kadar da işe geri dönmelerinin engellenmesi önerilerinin sıralandığı rehberdeki bilgilere göre, kuruluş personeli, tesiste hastalık bulunduğundan şüphe duyuyorsa derhal İl Sağlık Müdürlüğüne konu hakkında bilgi verecek.

Kuruluşların bulunduğu yere en yakın sağlık kuruluşu ve İl Sağlık Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde olunacak.

"Hastane sınıfı dezenfektanlar kullanılmalı"

Kuruluşlarda yeterli miktarda hijyenik temizlik malzemesi bulundurulması, sıkça dokunulan yüzeylerin sürekli temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılması istenen rehberde, ayrıca şu uyarılar sıralandı:

"Çevresel kirliliği azaltmak için mutlaka gerekli TSE belgelerine haiz, hastane sınıfı dezenfektanlar kullanılmalı, aşırı ve yanlış kullanımdan kaçınılmalı, personel ve hizmet alanlar bu konuda yapılanlar konusunda bilgilendirilmelidir. Koronavirüs enfeksiyonu olduğundan şüphelenilen kişilere giymeleri için cerrahi veya prosedür maskesi verilmeli.

Kuruluşta yeterli miktarda cerrahi maske bulundurulmalı. Maskenin bulunamaması durumuna karşı personel grip aşısı hususunda teşvik edilmelidir. Hizmet alanlarla etkileşim kurması zorunlu personel aşılanmalı, aşılanmayan personel hizmet alanlarla etkileşim kurmasını gerektirmeyen idari görevlere verilmelidir."

Bakanlığın Ekim 2019 verilerine göre, Türkiye'de resmi ve özel bakım merkezlerinde 23 bin 619 engelliye yatılı bakım hizmeti veriliyor.

Ayrıca 146'sı Bakanlığa, 249'u diğer kurum kuruluşlar ve özel sektöre ait 395 Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de 25 bin 833 yaşlıya bakım sağlanıyor.