Türkiye
Tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan 53 kişi hastanelik oldu09 Kasım 2019 Cumartesi 23:22 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 00:03
İstanbul Sultangazi'de, yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri öne sürülen 53 kişi hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde mevlide katılan davetliler, ikram edilen tavuklu pilavı yedikten sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 53 kişi, ayakta tedavi edildi.
Uygulanan serum tedavisinin ardından taburcu edilen 53 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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