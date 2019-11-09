Türkiye
Jandarmadan Van Gölü'ne 10 Kasım dalışı09 Kasım 2019 Cumartesi 22:34 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 22:46
Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Van Gölü'ne dalış yaptı. Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan ekipler, selam vererek Atatürk'ü andı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Türkiye’nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü'ne daldı.
Ekipler, suda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı, selam vererek Atatürk'ü andı.
Kaynak: TRT Haber