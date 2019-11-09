Türkiye

Jandarmadan Van Gölü'ne 10 Kasım dalışı

09 Kasım 2019 Cumartesi 22:34 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 22:46

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Van Gölü'ne dalış yaptı. Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan ekipler, selam vererek Atatürk'ü andı.