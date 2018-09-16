Tatvan Devlet Hastanesi'ne ek bina yapılacak

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tatvan Devlet Hastanesi eski binasının güçlendirilerek 50 yatak kapasiteli bir hastane olarak yeniden halkın hizmetine açılacağını söyledi.

Bitlis ve ilçelerine çok sayıda yatırım kazandırmak için çalışma başlattıklarını anlatan Taşar, "Seçim öncesi ilimize bağlı tüm ilçe, belde ve köylerimizi dolaşarak vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sorun, sıkıntı ve taleplerini dinledik. Seçim sonrası tekrar bu kardeşlerimizi ziyaret ettik. Aynı zamanda verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışmalar başlattık." dedi.

Taşar, yürüttükleri çalışmanın ilk meyvesini almaya başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlk müjdeli haberimiz Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı onaylanan Tatvan Devlet Hastanesi oldu. Rahva bölgesindeki 400 yataklı hastanenin ilçe merkezine 25 kilometre uzakta olması, aynı zamanda bölgesel coğrafi koşullar ve iklim şartları göz önünde bulundurularak, ortaya çıkabilecek aksaklıkların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla Tatvan Devlet Hastanesi eski binasının güçlendirilerek 50 yatak kapasitesi ile sağlık hizmeti vermesi hususunda Sağlık Bakanlığı’ndan onay alındı. Şu an güçlendirme projesi devam ediyor, ardından tadilat yapılacak ve diğer çalışmalar yürütülecek. İnşallah kısa sürede hazır hale getirip halkımızın sağlık hizmetine açmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA