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İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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İzmirde trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir'de Fırat Taştan yönetimindeki otomobil, Ankara Caddesi Karşıyaka yol ayrımında bariyerlere çarptı.

Kaza nedeniyle araçların yavaşladığı sırada Erkan Emre'nin kullandığı cip, aynı istikamete seyreden Selman Uysal idaresindeki kamyona daha sonra da Şevket Avcı yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, 27 yaşındaki Salih Sızı olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler Taştan, Emre ile Hakan Yılmaz ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Taştan ile kimliği belirlenemeyen kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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