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Cumhurbaşkanı Erdoğan, piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelerek, yaklaşık 45 dakika sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından saat 21.22'de yurda döndü. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu Zeytinburnu sahilinde durdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerek sahilde oturan vatandaşların yanına geldi.

Burada yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların çay ikramını da geri çevirmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etrafını saran vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Öte yandan piknikçilerden birinin sigara paketini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytinburnu, piknik, İstanbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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